Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed arkab, a reçu mardi à Alger, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Pawel Jablonski, avec lequel il a discuté des moyens de développement de la coopération énergétique bilatérale, notamment dans les hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence des représentants de la société polonaise des hydrocarbures PGNIG, les entretiens ont porté sur le développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie notamment dans l'industrie pétrolière et gazière, entre Sonatrach et la société polonaise, précise la même source.

Les parties ont abordé, également, d'autres volets de coopération liés aux échanges d'expérience ainsi que la coopération entre les deux pays dans le domaine minier en Algérie. A cette occasion, M. Arkab a présenté les opportunités offertes en matière de coopération et de partenariat dans les domaines des hydrocarbures (amont et aval), en insistant sur la fabrication locale des équipements industriels énergétiques et la formation. De son coté, le vice-ministre polonais a exprimé "l'intérêt des entreprises polonaises à investir en Algérie et identifier des projets concrets de partenariat avec les entreprises algériennes du secteur, notamment dans le domaine des hydrocarbures". ajoute la même source.

Les deux parties ont convenu de la mise en place d'un groupe de travail mixte en vue de poursuivre les discussions entre les entreprises des deux pays, est-il souligné dans le même communiqué.