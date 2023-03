Le ministère de l'Education nationale a organisé, mardi à Alger, une rencontre à l'occasion de la journée internationale des mathématiques placé sous le slogan "Les mathématiques pour tous".

Intervenant lors de cette rencontre tenue au lycée mathématiques "Mohand Moukhbi" à Kouba, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé que "cet évènement mondial est une opportunité pour dénicher les talents dont regorgent les établissements éducatifs en Algérie".

M. Belabed a salué, par la même, les résultats obtenus par les élèves algériens lauréats des différentes compétitions internationales des mathématiques, à l'image des olympiades arabes des mathématiques (2022).

Le ministre a rappelé également les efforts de son secteur dans l'objectif d'améliorer le classement de l'Algérie aux olympiades internationales des mathématiques, ajoutant que le ministère de l'Education avait tracé un programme préparatoire dédié aux élèves participants à ces compétitions.

Le ministère, poursuit M. Belabed, "a adopté une série de procédures inédites relatives à l'aspect or ganisationnel et financier outre le volet coopération internationale". En vue de promouvoir l'enseignement des mathématiques dans les différents cycles et d'encourager l'orientation vers les branches maths et maths techniques, le premier responsable du secteur a affirmé que le ministère consacrait à cette matière "un volume horaire adéquat et un encadrement pédagogique en constante augmentation".

La rencontre a vu la présentation de projets innovants des élèves des deux branches mathématiques, en sus d'autres activités artistiques et la distinction des élèves lauréats de compétitions nationales et internationales.