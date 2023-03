Les participants à un colloque international sur la "Concurrence internationale pour l'énergie entre sécurité d'approvisionnement et stratégie d'alliances face aux mutations géopolitiques actuelles", ouvert, mardi à la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Chlef, ont souligné la nécessité d’une orientation vers les énergies renouvelables pour consacrer la sécurité énergétique.

Les intervenants au cours de cette rencontre, ont mis l'accent sur l'importance pour les Etats de "s'orienter vers les énergies renouvelables afin d'assurer leur sécurité énergétique", citant à titre d'exemple les "changements géopolitiques en cours de par le monde, marqués par la concurrence pour les sources d'énergie et la demande accrue dont elles font l’objet, notamment suite à la crise ukrainienne".

"Cette rencontre aborde la problématique de la sécurité énergétique et sa relation avec les changements géopolitiques actuels, dont particulièrement le manque des approvisionnements énergétiques auquel fait face le monde occidental à la lumière de la crise ukrainienne et de ses répercussions", a déclaré le président du colloque, Dr. Djezzar Mustapha.

Il a ajouté que cette activité, qui prévoit la présentation de 140 rapports de recherche d’universitaires nationaux et étrangers spécialisés dans les études politiques et relations internationales (Irak, Arabie Saoudite, Egypte et Turquie), par visioconférence, "vise à proposer des solutions et recommandations relatives à la sécurité énergétique et la nécessité d'aller vers les énergies renouvelables pour faire face aux différentes crises internationales dans le domaine".

Les intervenants aux premières séances de ce forum ont notamment abordé les défis et enjeux économiques et stratégiques de la transition vers les énergies renouvelables, les dimensions géopolitiques de la transition vers les énergies renouvelables à la lumière de la concurrence internationale sur les métaux rares et la transition vers les énergies renouvelables pour renforcer la sécurité énergétique arabe.

Les séances se poursuivront en après-midis en présence d’étudiants doctorants en sciences politiques et relations internationales, avec au menu des conférences axées sur la sécurité énergétique, le dilemme de la sécurité des marchés aux menaces asymétriques (la région arabe comme modèle), les énergies renouvelables en Algérie, l'alternative durable et la concurrence internationale et ses répercussions sur la sécurité énergétique dans la région du Sahel.