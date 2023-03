Le ministre de la Pêche et des Productions Halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi, a mis l’accent mardi dans la wilaya de Biskra sur "la nécessaire reproduction des expériences réussies en aquaculture afin d’augmenter les capacités de production".

Au cours d’un point de presse lors de sa visite d’une nouvelle ferme du groupe Cosider d’élevage du tilapia rouge dans la commune de Loutaya (30 km au Nord de Biskra), le ministre a affirmé que son département assure l’accompagnement pour l’émergence de pôles aquacoles à travers le pays et la généralisation des expériences à succès dans ce domaine. Il a également indiqué qu’il faut soutenir les fermes des investisseurs jeunes produisant entre 5 et 10 tonnes par an pour augmenter leur production.

Le ministre qui était accompagné de plusieurs investisseurs a souligné qu’il existe de grandes entreprises capables de lancer d’énormes projets piscicoles avec une capacité de 100 tonnes par an dont la filiale de Cosider qui a réalisé une importante production de tilapia dans les deux wilayas de Khenchela et Biskra.

Il a également relevé que l’existence d’espaces de commercialisation des poissons produits encourage l’élargissement de ces investissements, considérant que "la maitrise des divers maillons de la chaine de production notamment la production des aliments de poissons relève de la souveraineté alimentaire et consolide la sécurité alimentaire nationale".

Le ministre a ajouté que le renforcement des capacités productives a également concerné l’élevage de la dorade en mer désormais pratiqué dans neuf wilayas dont Skikda qui a accueilli le projet le plus récent, estimant que ce sont des expériences réussies dont on attend beaucoup notamment avec la maitrise par les centres de recherche nationaux des techniques d’élevage de ce poisson, invitant les investisseurs et opérateurs économiques à apporter un plus au secteur.

M. Salaouatchi a également visité le site d’une nouvelle expérience de production des algues microscopiques (spiruline) dans une ferme pilote privée à Loutaya qui mérite encouragement, a-t-il indiqué, affirmant l’importance de travailler avec des laboratoires pharmaceutiques pour augmenter la production.

Le ministre a également inspecté plusieurs projets de pisciculture et de bassins de production d’alevins et d’engraissement dans les deux communes de Loutaya et Sidi Okba.