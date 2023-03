L'Algérien Hamza Yacine (sélection régionale Madar) a signé une quatrième victoire sur le Tour d’Algérie Cycliste (TAC-2023), en s’imposant lors de la 8e étape disputée, mardi entre Skikda et Jijel, alors que le Français Paul Hannequin (Nice Métropole Côte d’Azur) a conservé son maillot jaune de leader à deux jours de l’arrivée finale de cette 23e édition du Tour.

Dans cette étape longue de 150 km, Hamza a réglé au sprint ses six compagnons d’échappée, franchissant la ligne d’arrivée avec un chrono de 3h42'54".

La deuxième place de l’étape est revenue à Travis Stedman (Q36.5-Italie) devant l'autre Algérien Nassim Saidi (sélection régionale Mada) avec le même temps. Après un début de course relativement calme, un groupe de 10 coureurs, dont quatre Algériens à savoir Hamza Yacine et Nassim Saidi, sociétaires de la sélection régionale Madar, Youcef Reguigui (terengganu Polygon) et Salaheddine Cherki (Majd el Guerrara), ont réussi à prendre une minute d’avance sur le peloton avant l’entame de la première difficulté de la journée, un col de première catégorie au 25e km de l’ étape.

Evoluant sur un difficile, avec beaucoup de relief et des descentes dangereuses à 10%, les hommes de tête ont accentué leur avance à deux minutes à Ain Kechra (66 km), où Reguigui, victime d’une crevaison ainsi que deux autres coureurs, ont été repris par le peloton mené par la sélection nationale érythréenne.

A la faveur d’une bonne entente, ce groupe de sept coureurs est parvenu à rester en tête de la course stabilisant l’écart au tour des deux minutes jusqu’à 20km de l’arrivée, moment choisi par le peloton de lancer la chasse aux échappés.

Mais les sept hommes de tête ont réussi à garder une dizaine de secondes d’avance à la flamme rouge (dernier kilomètre) pour se disputer la victoire d’étape, qui est revenue encore une fois au meilleur sprinter du Tour, Hamza Yacine, signant une quatrième victoire d’étape à son actif et la cinquième de son équipe, après celles obtenues à M’sila, Batna, Constantine et Skikda.

"Je ne m’attendais pas à me retrouver dans le groupe d’échappée qui est allé jusqu’au bout.

J’ai tout donné pour aller chercher cette nouvelle victoire que j’offre à mes coéquipiers et au nombreux public venu nous accueillir à Jijel", a déclaré Hamza, qui a conforté, par la même occasion, son maillot vert de meilleur sprinter, en s’adjugeant les deux sprints intermédiaires durant la course.

Au terme de cette huitième étape, qui a enregistré l’abandon d’Adam Lafalla de la sélection algérienne espoir, le Français Paul Hennequin a conservé son maillot jaune de leader avec deux secondes d’avance sur l’Italien Edoardo Sandri (Q36.5 Continental Cycling Team) et quatre secondes sur l’Erythréen Aklilu Ghebrehiwet.

Le meilleur algérien, Ayoub Ferkous (Majd el Guerrara), occupe le 5e rang à 11 secondes du leader.

Hennequin conserve également le maillot blanc du meilleur espoir (U23), alors que l'Erythréen Yemane Dawit a gardé le maillot à pois du meilleur grimpeur.

Mercredi, le peloton composé désormais de 76 coureurs se dirigera vers Bejaia pour le compte de la 9e étape sur une distance de 88,5 km, avant la 10e et ultime étape du TAC-2023, dont l’arrivée est prévue vendredi à Tizi-Ouzou.