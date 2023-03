Un nouveau vaccin contre la méningite à méningocoque de souche A a montré son efficacité au Tchad, ouvrant la voie vers la vaccination à grande échelle sur le continent.

Dans la revue médicale britannique The Lancet, on apprend que le vaccin MenAfriVac, développé grâce à un partenariat entre l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’ONG américaine Path, a permis de protéger 1,8 million de personnes vaccinées de la méningite A au Tchad.

Dans les zones du pays où a été menée la campagne de vaccination, on a recensé seulement 2,5 cas de méningite pour 100 000 personnes contre 43,6 cas pour 100 000 dans les autres régions du Tchad non concernées par cette vaccination de masse. MenAfricVac a donc permis de faire baisser de 94 % le taux de contamination par cette bactérie. La méningite à méningocoque est une infection grave (causée par la bactérie Neisseria meningitidis). Elle provoque une inflammation des membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière.

On estime à 450 millions les personnes exposées au risque de méningocoque de type A dans la «ceinture de la méningite» en Afrique, une région qui court du Sénégal à la Somalie.

La souche A de la maladie est responsable d'environ 80 à 85% des cas en Afrique. Le nouveau vaccin pourrait bien protéger la population de ces épidémies de méningite qui surviennent en moyenne tous les 7 à 14 ans. La dernière épidémie dans la Ceinture à méningite aurait fait 5 300 morts, selon des chiffres de l’OMS.

Le début des vaccinations

C’est une victoire pour les chercheurs européens et tchadiens impliqués dans le projet de ce nouveau vaccin, qui se félicitent par ailleurs que le taux de transmission de la maladie ait diminué de 98 % dans les régions vaccinées.

Depuis 2010 et le début des campagnes de vaccination par MenAfriVac en Afrique, 100 millions de personnes ont été vaccinées. «Nous ne sommes qu'à mi-chemin du processus d'introduction de ces vaccins, mais nous avons déjà des résultats extraordinaires», se réjouit Jean-Marie Okwo-Bele, directeur du département de vaccination de l'OMS, cité par l’AFP.