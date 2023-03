Le Parlement catalan a adopté une résolution appelant le Gouvernement espagnol à assumer ses responsabilités historiques vis-à-vis du peuple sahraoui.

Adopté par tous les partis politiques composant le Parlement, le texte met en avant la position de l'instance législative catalane en faveur d'une résolution équitable et durable pour la Cause sahraouie à la lumière des dispositions du droit international, de la légalité internationale et des résolutions de l'ONU relatives au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

La résolution appelle le gouvernement central espagnol à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui en œuvrant dans le cadre de la Communauté internationale pour accélérer l'organisation d'un référendum d'autodétermination, tout en condamnant les violations gravissimes et systématiques commises par l'occupation marocaine dans les territoires occupés du Sahara Occidental. La résolution catalane appelle à mettre immédiatement fin à l'oppression exercée contre les Sahraouis et à condamner les conventions économiques signées avec le Maroc.

En outre, le texte appelle le Gouvernement espagnol, l'ONU et les organisations internationales à trouver un mécanisme onusien constant et durable vue de protéger et de surveiller les droits de l'Homme dans les régions occupées au Sahara Occidental tout en élargissant les prérogatives de la MINURSO.

Le Parlement catalan s'est également adressé au Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) et aux bailleurs de fonds pour garantir les besoins alimentaires nécessaires aux camps des réfugiés outre l'élargissement de leurs projets de coopération avec les instituions sahraouies.