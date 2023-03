Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a annoncé, lundi, l'impression de 5.000 exemplaires du saint Coran en braille édité en Algérie, et qui seront distribués avant le mois de Ramadhan dans certains pays africains, à la Grande Mosquée de Paris et dans des établissements d'enseignement à l'étranger.

Invité du Forum de la Radio algérienne, M. Belmehdi a précisé qu'en prévision du mois sacré de Ramadhan, "il sera procédé à l'impression d'un premier lot de 5.000 exemplaires du saint Coran en braille édité en l'Algérie, qui seront distribués dans certains pays africains comme le Sénégal et le Niger, à la Grande Mosquée de Paris et dans des établissements d'enseignement à l'étranger".

"L'Algérie s'est distinguée, ces derniers temps, à l'échelle internationale grâce à la présence d'un grand nombre de ses récitants dans plusieurs pays européens", a souligné le ministre, annonçant, à ce titre, "l'envoi de 120 récitants algériens en France et 29 autres en Italie, sans compter les demandes émanant de Grande-Bretagne, d'Allemagne et du Canada".

Selon le ministre, cette distinction "est le fruit de la formation encadrée par des oulémas spécialisés dans le domaine et de l'accompagnement psychologique des récitants". Concernant les orientations religieuses pour le Ramadhan, le ministre a fait savoir qu'à la lumière de la conférence nationale des cadres du ministère, "des directives ont été données pour mettre l'accent sur l'aspect spirituel de l'Islam à travers des prêches mettant en avant les valeurs de miséricorde, de solidarité et d'entraide durant ce mois sacré".