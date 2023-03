La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mardi son projet de lancer 16 académies de formation pour les jeunes talents "réparties sur plusieurs wilayas" .

"Le Directeur technique national (DTN) Mustapha Biskri, a été chargé par le bureau fédéral de préparer une étude portant sur la mise en place de structures de formation de jeunes talents, en sÆappuyant sur les infrastructures relevant du secteur de la jeunesse et des sports et réunissant toutes les commodités nécessaires pour mener un tel programme ambitieux", a indiqué la FAF dans un communiqué. Dans une première étape, la DTN-FAF a recensé plusieurs sites susceptibles dÆaccueillir 16 académies réparties sur plusieurs wilayas, y compris dans le sud. Ce qui permettra un maillage intéressant pour capter un maximum de jeunes dans le cadre dÆune large opération de détection qui seront affecter aux différentes académies, souligne l'instance fédérale. Pour mener à bien ce projet, la FAF a souligné qu'elle "bénéficiera de lÆaccompagnement du Ministère de la jeunesse et des sports et du Groupe Sonatrach, mais également de la Direction de développement de la FIFA qui a exprimé son intérêt pour ces projets.", tout en révélant que le président de la FAF Djahid Zefizef "a reçu l'appui de lÆinstance du football mondial quant à lÆintérêt de lancer un vaste programme de formation à moyen et long terme, encadré par des compétences avérées." Pour sa part, le football scolaire fait partie également du schéma de développement pour lequel la DTN-FAF accorde un intérêt certain, surtout après le lancement par la CAF dÆune compétition continentale au niveau de ses zones.

Dans ce cadre et en prévision de la 2ème édition du tournoi UNAF Scolaire, la DTN a lancé un championnat selon la formule coupe à élimination directe.