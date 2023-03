L'Algérie a appelé, lundi, par la voix de son ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, à la création d'organisations et instances arabes pour améliorer la santé des populations de la région.

Dans son allocution à l'ouverture de la 58e session du Conseil des ministres arabes de la Santé abritée par l'Algérie sous le slogan "Renforcer la sécurité sanitaire pour améliorer la santé de la population et se préparer aux prochaines pandémies", M. Saïhi, président de la session en cours, a mis en relief la nécessité de créer plusieurs organisations et instances arabes pour améliorer la santé des populations de la région.

Il a rappelé, dans ce sens, la proposition de l'Algérie de créer une Agence arabe pour le développement de la santé et un Centre arabe de coopération et de recherche sur le VIH, ainsi que la proposition de l'Egypte relative à la création d'une Agence arabe du médicament et d'un Centre arabe de santé générale.

Pour M. Saïhi, la création d'une Agence arabe pour le développement de la santé est de nature à favoriser "les recherches dans le domaine de la santé, de même que l'échange d'expériences entre les pays arabes et d'autres pays en sus de coordonner les efforts arabes conjoints en matière de lutte contre les pandémies".

Dans ce contexte, il a mis en avant le rôle de l'Algérie, présidente du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet et présidente du Conseil des ministres arabes de la santé dans sa 58e session, dans "la consécration du principe de coopération entre les pays arabes dans le domaine de la santé et de promotion de l'action arabe commune, à la lumière de la réunion du bureau exécutif de la présente session.

Ce dernier débattra des questions inscrites à l'ordre du jour des travaux lesquelles seront tranchées mardi par les délégations des pays arabes", a-t-il ajouté.

Cette session sera également consacrée à "l'examen et à l'adoption de la loi d'orientation relative aux professions d'infirmier et de sage-femme et le projet de loi arabe pilote de soutien aux droits des personnes âgées, outre le débat de la stratégie arabe pour la santé et l'environnement", a fait savoir le ministre.

Il a fait part, à cet égard, du "soutien de l'Algérie aux centres et instances arabes opérant sous la bannière de la Ligue des Etats arabes ainsi que ses efforts pour hisser les niveaux scientifiques et techniques des établissements de santé".

M. Saïhi qualifié les thèmes à l'ordre du jour de cette session "d'importants en ce qu'ils imposent à la région la nécessaire intensification des efforts et d'oeuvrer de concert entre les pays membres pour s'adapter aux mutations et faire face aux crises sanitaires notamment dans le contexte de la crise sanitaire mondiale induite par la Covid-19".

Le 58e Conseil des ministres arabes de la Santé constitue "une opportunité pour améliorer les services sanitaires fournis aux populations peuples arabes, et aborder les questions cruciales soulevées tout en prenant connaissance des différentes activités des pays arabes face aux maladies et fléaux", a-t-il conclu.