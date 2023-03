Le nombre de morts suite aux puissants tremblements de terre qui ont frappé le sud de Turquie le 6 février dernier est passé à 48.448, a annoncé lundi le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu.

Le ministre a précisé, lors d’une conférence de presse dans la province de Malatya, que parmi ces morts, "6.660 étaient des ressortissants étrangers".

Un précédent bilan avait fait état de 46.104 morts.

Les travaux d’enlèvement des débris se poursuivent sans interruption, a-t-il ajouté.

Le 6 février, les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, dans le sud de la Turquie. Plus de 13,5 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les tremblements de terre dévastateurs, ainsi que de nombreuses autres dans le nord de la Syrie.