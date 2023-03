Les participants aux travaux du séminaire national sur "La participation des jeunes chômeurs et de la femme rurale à la relance de l’artisanat et au développement local durable", ont mis l’accent lundi à Tébessa, sur l’importance de l’accompagnement de ces deux catégories sociales dans la relance de la dynamique de développement.

Au cours des travaux des différents ateliers du séminaire organisé par la direction du tourisme et de l’artisanat, les participants ont préconisé l’accompagnement des jeunes pour les aider à réaliser leurs projets, ainsi que des femmes rurales pour les aider à écouler les produits de l’artisanat et augmenter leurs revenus. La directrice du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Tébessa, Amina Belghit, a souligné que les services locaux du tourisme œuvrent inlassablement en vue d’accompagner les femmes rurales dans toute la wilaya, pour faire de l’artisanat un levier de la relance de l’économie rurale et du développement durable.

Pour sa part, la directrice générale de la plate-forme électronique "Diar Dzaier", Hayat Ghelmi, a mis l’accent sur l’importance de recourir aux moyens numériques, les sites et les réseaux sociaux, pour promouvoir les produits de l’artisanat, soulignant qu’il s’agit de moyens puissant de développement des activités artisanales locales. Le wali de Tébessa, Said Khelil, a prononcé une allocution d'ouverture de cette rencontre, il a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics de mobiliser les moyens nécessaires afin d’assurer la réussite du pari du développement local, pour sortir de l’économie de distribution de la rente des ressources énergétiques, en accompagnant les chômeurs et les femmes rurales et les aider à prendre des initiatives dans le domaine de l’artisanat.

Le séminaire a donné lieu à des ateliers de travail sur l’artisanat, la conservation du patrimoine culturel et son utilité dans le développement durable, la qualification des jeunes chômeurs, la conservation de l’artisanat par la femme rurale, le rôle des outils numériques et des réseaux sociaux dans le domaine de l’artisanat traditionnel. A noter que cette rencontre a été l’occasion d’organiser une exposition nationale avec la participation de 40 artisans représentant 14 wilayas, dont El Tarf, Souk Ahras, Tlemcen, Ouargla et Constantine.

Des femmes rurales et des jeunes chômeurs ont également présenté leurs micro-entreprises qui ont été lancées et accompagnées par la direction du tourisme et de l’artisanat. Des conventions ont été signées par la direction du tourisme et de l’artisanat, avec la direction de l’énergie et des mines et l’incubateur des start-up de la wilaya de Tébessa.