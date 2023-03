Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a donné une instruction aux walis portant sur une feuille de route pour la mise en œuvre d'un programme d'envergure concernant la réalisation et la gestion de l'éclairage public de manière efficace et durable, indique lundi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la poursuite des efforts consentis en matière de réalisation et de gestion de l'éclairage public, et en exécution des instructions du président de la République pour la généralisation de l'éclairage public à travers toutes les communes du pays, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire a donné instruction aux walis pour mettre en œuvre un programme d'envergure pour la réalisation et la gestion de l'éclairage public de manière économique, intelligente et durable", lit-on dans le communiqué.

Et d'ajouter "les walis de la République, les walis délégués, les chefs de daïras et les présidents d'APC ont été instruits à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour que l'année 2023 soit l'années des grands défis dans le domaine de l'éclairage public efficace et durable afin de mettre un terme à l'impact écologique à travers la consommation de l'énergie avec un minimum de dommages pour l'environnement d'une part et la maitrise budgétaire d'autre part".

"Le programme d'investissement devant être lancé en 2023 dans le domaine de l'éclairage public a été arrêté de manière urgente", et ce, à travers "le remplacement des lampes ordinaires par des lampes économiques, à l'instar des lampes au sodium et LED, tout en accordant la priorité aux nouvelles réalisations pour l'utilisation des lampes économiques LED en les raccordant aux système d'éclairage intelligent", outre "la généralisation de l'éclairage public solaire dans chaque nouveau projet au niveau des zones rurales non raccordées au réseau d'éclairage public et des zones suburbaines". Cette instruction vise à "apporter une valeur ajoutée en proposant des solutions techniques efficaces et permanentes, reposant sur des technologies intelligentes adéquates et des équipements de haute qualité adaptés à l'environnement", outre "le renforcement de la mise en œuvre des plans d'orientation de l'éclairage public en évitant les opérations effectuées sans diagnostic à travers la demande d'études préliminaires pour chaque projet, tout en accordant la priorité à la production nationale et en obligeant les soumissionnaires à présenter des certificats de conformité pour chaque produit proposé".

L'instruction a porté également sur la nécessité de commencer à utiliser le système informatique pour la gestion et la réalisation de l'éclairage public intelligent et efficace, mis en place par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire qui permettra d'assurer un suivi minutieux du fonctionnement du réseau d'éclairage public à travers toutes les communes du pays".