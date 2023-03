M. Rahmoune Zergoune a été élu lundi président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), lors d'une Assemblée générale ordinaire élective, succédant au président sortant, Mohamed Sami Agli, a indiqué l'organisation patronale dans un communiqué.

Lors de cette AG, "les adhérents de la CAPC ont procédé au renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation, à savoir l'élection d'un nouveau président en la personne de M. Rahmoune Zergoune et des membres du Conseil d'administration (CA), et ce en conformité avec ses statuts et son règlement intérieur et en vertu de la loi sur les associations", est-il indiqué dans le communiqué.

L'AG de la CAPC a rendu hommage au président sortant pour son abnégation et à son sens d'éthique tout au long des quatre dernières années qu'il a consacrées à l'édification d'une organisation dans "une démarche ou l'intérêt collectif et national a primé", souligne-t-on dans le même document.

A cette occasion, le président élu de la CAPC, M. Zergoune "s'est engagé à poursuivre l'oeuvre de consolider l'organisation patronale pour demeurer une force de propositions et un acteur important du débat économique national, au service de l'économie nationale et pour la réussite de l'ambitieux plan de relance économique".