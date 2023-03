Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a présenté lundi à Alger le texte de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2020 devant la Commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la nation.

Lors d'une plénière présidée par Noureddine Taj, président de la commission, en présence du vice-président du Conseil de la nation, Hamoud Nacer, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Kassali a précisé que l'exécution du budget 2020 a pris en compte le contexte qui a été marqué par la baisse de la demande mondiale sur le pétrole et le gaz naturel, et la circonstance exceptionnelle due aux effets de la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19).

Le représentant du Gouvernement a affirmé, dans ce cadre, que l'étude de certains indicateurs liés à l'impact des dépenses sur le service public a mis en exergue la résilience de l'économie algérienne face aux effets de la pandémie et à la forte baisse des cours du pétrole, et ce grâce aux mesures d'urgence prises par les pouvoirs publics, notamment pour la préservation de l'activité économique, la protection des catégories vulnérables, la rationalisation des dépenses publiques et l'encadrement du commerce extérieur. Le ministre a fait observer, par la même, que l'élaboration de ce texte de loi, dans sa nouvelle forme, intervient pour concrétiser les réformes introduites sur les finances publiques, notamment en ce qui a trait à la réforme de la dépense publique en tenant compte des résultats et du rendement.

M. Kassali a estimé, dans ce sens, que ces réformes constituent "la base de l'unification de l'opération de gestion des finances publiques, selon les normes internationales exigeant des informations budgétaires, comptables et financières globales et authentiques". Lors du débat des dispositions du texte de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2020, les intervenants ont mis en avant la pertinence des mesures prises par les autorités publiques pour faire face à la pandémie Covid-19, grâce à laquelle l'économie nationale a évité les retombées de la crise. Les membres de la commission ont cité plusieurs thèmes à caractère financier et économique ayant fait l'objet d'explications par le représentant du Gouvernement.

En début de la réunion, le président de la commission a mis en avant l'importance dudit texte qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la loi organique portant lois de finances consacrant le principe de contrôle par le pouvoir législatif du travail du pouvoir exécutif, outre l'amélioration de la finance publique et la consécration de la transparence et de la performance en termes de recouvrement des recettes et de rationalisation des dépenses publiques.

La commission s'attèle à élaborer son rapport sur ledit texte de loi qui sera présenté ultérieurement en séance plénière.