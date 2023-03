Le terrifiant "Scream VI" a fait peur à "Creed III" et pris la tête du box-office nord-américain, avec 44,5 millions de dollars de recettes le week-end de sa sortie, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le sixième opus de la célèbre série de films d'horreur réalise le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise des studios Paramount depuis son lancement, en 1996, selon ces estimations de recettes de vendredi à dimanche aux Etats-Unis et au Canada.

A l'époque, le film de Wes Craven, décédé en 2015, avait rajeuni le genre avec un mélange d'épouvante et d'autodérision, une recette sur laquelle "Scream" parie toujours.

Pour ce sixième épisode, où l'effrayant "Ghostface" sévit cette fois à New York, on retrouve l'actrice fétiche de la série Courteney Cox, mais aussi la vedette de la série "Mercredi", Jenna Ortega. Sur le ring du box-office, "Scream VI" l'a emporté sur "Creed III", neuvième film de la saga de boxe "Rocky", et le premier sans Sylvester Stallone, qui récolte 27,2 millions de dollars.

"Creed III" retrace toujours l'histoire d'Adonis Creed -- le fils d'Apollo -- qui sort cette fois de sa retraite pour un affrontement très attendu contre un ami d'antan.

C'est le premier film réalisé par Michael B. Jordan, qui joue aussi le rôle-titre. En troisième position, le nouveau thriller de science-fiction des studios Sony, "65", avec Adam Driver, ramasse 12,3 millions de dollars. Viennent ensuite "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania", dernier né de la série des Marvel (7 millions), puis "Crazy Bear" (6,2 millions).

Voici le reste du top 10:

6. "Jesus Revolution" (5,2 millions)

7. "Champions" (5,2 millions)

8. "Avatar 2: la voie de l'eau" (2,7 millions)

9. "Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba - En route pour le village des forgerons" (1,9 million)

10. "Le Chat Potté 2: la dernière quête" (1,7 million).