Les éditions Casbah et la librairie "Le Tiers Monde" d'Alger prennent part à la 2e édition du Salon du livre africain de Paris qui se déroulera du 17 au 19 mars dans la capitale française, annoncent les organisateurs.

Les éditions Casbah prennent part à cette manifestation aux côté d'une trentaine d'autre éditeurs du continent en provenance de Tunisie, du Mali, du Gabon ou encore du Sénégal en plus de nombreux éditeurs français.

L'éditeur prévoit des ventes dédicace de quelques-uns de ses auteurs dont Amel Imalhayene pour son recueil de nouvelles "Creuser", Lynda Chouiten pour ses romans "Des rêves à leur portée" et "Une valse", Saâd Khiari pour "Insoumise" ou encore Mourad Chetti, Yasmine Briki Murat et Nesrine Briki. Cette édition qui prévoit de rendre hommage au leader sud-africain et symbole de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, verra également la participation de l'universitaire et auteur algérien Benaouda Lebdai avec une conférence sur l'héritage de cette icone africaine.