Un mémorandum d'entente a été signé, dimanche, entre la wilaya d'Alger et la ville de Moscou (Russie), en vue de développer des activités de coopération et de partenariat dans plusieurs secteurs.

Le mémorandum d'entente a été signé, du côté algérien, par le wali d'Alger, M. Mohamed Abdennour Rabehi, et du côté russe, par le ministre du Gouvernement de Moscou, M. Sergei Cheryomin, chef de Département des Relations internationales et de l'Economie extérieure de Moscou, en présence de l'ambassadeur russe à Alger, Valerian Shuvaev.

Parmi les secteurs concernés, M. Rabehi a cité "la numérisation et l'innovation, la protection de l'environnement et la gestion des déchets, le transport urbain, le trafic routier et la restauration des bâtisses", en sus des secteurs de l'Education, de la Jeunesse et des Sports et du Tourisme.

De son côté, M. Cheryomin a précisé que l'Algérie était "un pays ami et un partenaire important qui entretient avec la Russie des relations solides, et nous œuvrons, à travers ce mémorandum d'entente, à les développer davantage".