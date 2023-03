L’agriculture et les technologies "AgriTech" au service de la modernisation du secteur en Algérie est le thème générique d'un forum international, qui se tiendra le 16 mars courant à Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs. La rencontre réunira quelque 200 participants dont des spécialistes dans les domaines de l’agriculture et des technologies, des agronomes, des professionnels de l’Agriculture, des étudiants porteurs de projets et des représentants de bureaux d’étude et de consulting liés au secteur, de laboratoires de recherches et d’instances publiques liées à l’agriculture, a indiqué, à l’APS, la responsable du forum, Radia Aoumer.

Organisée par la société "Business Com" d’Oran en collaboration avec la direction de wilaya des services agricoles, cette rencontre permettra l'échange de points de vue sur l’utilisation des techniques en agriculture dont les technologies d’information et de communication (TIC), en plus d'exposer des expériences réussies utilisant ces techniques.