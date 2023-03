Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche à Alger, avec son homologue ougandais, M. Yoweri Museveni, la cérémonie de signature de deux accords et cinq mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Présidence de la République. Ces accords et mémorandums d'entente concernent les domaines de l'Energie, du Tourisme, de l'Agriculture, de la Santé animale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le Président Tebboune a eu, auparavant, un entretien en tête-à-tête avec son homologue ougandais, élargi, par la suite, aux membres des délégations des deux pays. Le Président Museveni est arrivé samedi en Algérie dans le cadre d'une visite d'Etat qui durera jusqu'à mardi, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.