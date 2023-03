Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a affirmé lundi à Khenchela que "l’augmentation des capacités de production de Tilapia rouge contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire".

Après avoir suivi un exposé sur l’augmentation de la production de la ferme aquacole de Cosider dans la commune de Babar, le ministre a considéré que ce "modèle réussi représente un des cas de la souveraineté alimentaire qui contribue à la consolidation de la sécurité alimentaire’’.

Assistant à une opération de pêche de ce tilapia destiné aux marchés de 12 wilayas du pays, M. Salaoutchi a salué cette expérience de Cosider qui a réussi à augmenter la production de 25 tonnes en 2021 à 40 tonnes en 2022 et ambitionne de produire 250 tonnes à fin 2023.

Le ministre a relevé que le succès de cette expérience a encouragé sa généralisation à d’autres wilayas assurant qu’il inaugurera demain mardi un nouveau projet d’élevage de Tilapia dans la wilaya de Biskra qui s’ajoute aux multiples expériences d’investisseurs privés et de jeunes en pisciculture de Tilapia.

Lors de son inauguration d’une écloserie de Tilapia, Salaouatchi a mis l’accent sur l’importance de ce projet qui consolide la chaine de la production locale de ce poisson par sa reproduction locale, la production des aliments en Algérie en plus de l’engraissement local à la faveur d’une technique développée par des ingénieurs du Centre de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture et la production de cages flottantes par des entreprises algériennes.

Au cours de son inspection de l’opération de transport de la production de Tilapia par la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture en vue de la vente directe au consommateur, le ministre a souligné que ce mode de commercialisation assure la vente à large échelle de ces produits à des prix compétitifs n’excédant pas 550 DA le kg. Il a donné sur site des instructions pour augmenter le quota destiné à la vente dans la wilaya de Khenchela.

Le ministre a présidé la remise des diplômes à la première promotion de stagiaires du secteur de la formation professionnelle spécialisés en pisciculture avant d’assister à la remise du certificat de désignation du terrain réservé à la zone des activités d’aquaculture dans le périmètre de Lebreg au Sud de la commune de Babar. M.Salaouatchi a indiqué être accompagné durant sa visite d’un groupe d’opérateurs de l’industrie de transformation des poissons pour envisager une possible opération de transformation et de conditionnement du Tilapia afin de diversifier l’offre en conserves de poissons et encourager le développement des élevages de Tilapia.

Lors de sa visite à une exploitation agricole intégrant la pisciculture dans le périmètre de Bounegar au Sud de Babar où une convention a été signée entre l’investisseur et la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture pour la commercialisation des Tilapias produits durant le Ramadhan, le ministre a salué les résultats de cette expérience où l’investissement est générateur de richesse et d’emplois.

Au terme de sa visite dans la wilaya, le ministre a écouté les préoccupations des professionnels de la filière avant d’inviter les jeunes à investir dans ce créneau et s’organiser en coopératives pour bénéficier des divers avantages accordés par l’Etat et les fonds de soutien pour commercialiser aisément leurs productions.