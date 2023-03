Le directeur de la Bibliothèque nationale palestinienne, Issa Qaraqe, a appelé la communauté internationale, lundi, à assurer la protection du patrimoine culturel palestinien existant, contre les agressions de l'occupant sioniste, et à restituer celui qui lui a été volé.

Dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, à l'occasion de la Journée nationale de la culture palestinienne, célébrée le 13 mars de chaque année, jour de l'anniversaire du poète palestinien Mahmoud Darwish, Issa Qaraqe a déclaré que l'occupant avait fait tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer le patrimoine culturel et civilisationnel palestinien.

Il a expliqué que l'entité sioniste, en détruisant les villes et villages palestiniens, ciblait les centres culturels et artistiques au niveau des territoires palestiniens et dans d'autres pays, rappelant la saisie des archives de l'Organisation de libération de Palestine lors de l'invasion de Beyrouth en 1982.

"Les incursions répétées dans les institutions palestiniennes, la saisie et la destruction de leurs documents, ainsi que la saisie de la production intellectuelle des prisonniers dans les prisons de l'occupation, et d'autres preuves vivantes, est un ciblage continu par l'occupation de la présence palestinienne avec toutes ses composantes", a dénoncé M. Qaraqe.

En outre, il a souligné que la création de la Bibliothèque nationale palestinienne vient dans le sillage de toutes les initiatives officielles visant à préserver le patrimoine culturel palestinien avec toutes ses composantes, en particulier depuis l'occupation sioniste, et de faire connaître aux peuples du monde l'histoire, la civilisation et le patrimoine culturel du peuple palestinien, en renforçant leur présence aux niveaux arabe et international.