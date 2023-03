Le référendum constitutionnel au Mali, initialement prévu le 19 mars prochain, a été reporté à une date ultérieure, a annoncé vendredi sur la télévision nationale (ORTM) le ministre malien de l'Administration territoriale et de la Décentralisation et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga.

Ce report se justifie par les difficultés liées à l'opérationnalisation des nouvelles régions et au retard pris dans la délivrance de la carte biométrique sécurisée qui est aussi la carte d'électeur selon la nouvelle loi électorale, a expliqué M.

Maïga, qui ne précise pas si ce report aura une incidence sur l'ensemble du chronogramme électoral.

En dehors du référendum constitutionnel, le calendrier électoral prévoit la tenue des élections couplées des collectivités territoriales (conseillers communaux, de cercles, régionaux et de district) le 25 juin 2023, des élections législatives les 29 octobre et 19 novembre 2023 et la présidentielle les 4 et 18 février 2024.