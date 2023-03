Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El-Ghazaouani a décrété la dissolution de l’Assemblée nationale, rapporte lundi l'Agence mauritanienne d'information (AMI).

"Le président de la République, après consultation du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, et vu l’article 31 (nouveau) de la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017, décrète la dissolution de l’Assemblée nationale", selon l'AMI. Le 22 février dernier, le Conseil des ministres avait déjà convoqué le collège électoral le 13 mai prochain pour des élections régionales et municipales, rappelle-t-on.