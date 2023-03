L'Association pour la protection des défenseurs sahraouis des droits humains "Soleil de la liberté" a exprimé sa "profonde préoccupation" face aux mesures répressives que l'administration pénitentiaire marocaine a prises, suite à la déportation arbitraire de prisonniers sahraouis loin de leurs familles, aux durs traitements infligés à ces derniers et à la confiscation de leurs droits légitimes.

Dans un communiqué, "Soleil de la liberté" a mis en garde contre la "gravité" de ce à quoi sont exposés les détenus sahraouis, y compris les défenseurs des droits de l'Homme, et a appelé la communauté internationale à "prendre des mesures pour les protéger et faire respecter le droit international".

"L'approche répressive adoptée par les autorités d'occupation marocaines contre les Sahraouis depuis des années indique que les violations à leur encontre s'intensifient à travers la suppression et l'étouffement des libertés publiques dans les villes occupées", a souligné l'association, ajoutant que les détenus sahraouis dans les prisons marocaines et leurs familles sont "les plus visés".

L'association a, en outre, affirmé que "l'Etat occupant a la responsabilité juridique des violations qu'il commet à l'égard des détenus politiques sahraouis en tant que puissance occupante", conformément à la quatrième Convention de Genève de 1949, et qu'il est tenu d'appliquer les règles pour le traitement des détenus énoncées dans cette Convention, et les Règles Nelson-Mandela de 1955 relatives au traitement des prisonniers.

Soulignant que la poursuite par l'occupant marocain de sa politique de représailles et de vengeance "constitue une violation du droit international", l'association "Soleil de la liberté" a appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités juridiques et morales envers les Sahraouis, y compris les prisonniers politiques dans les geôles marocaines, et à agir pour contraindre l'Etat occupant à respecter les dispositions de la loi et veiller à ce que les prisonniers politiques sahraouis jouissent de leurs droits". Selon un communiqué publié par la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis, les détenus dans les geôles de l'occupant marocain "sont soumis à des traitements cruels et dégradants et souffrent de nombreuses violations systématiques, telles que la négligence médicale, l'exposition à diverses formes de torture, l'isolement, la privation de visites familiales et la privation de communication par téléphone...".