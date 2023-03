Le membre du Bureau fédéral Ahmed Khabouz, a été désigné nouveau président de la Commission Coupe d'Algérie, en remplacement d'Abdelhafid Fergani, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) lundi.

"Khabouz est chargé de coordonner avec son prédécesseur et la Direction technique nationale ainsi que les différentes Ligues nationales pour la prise en charge de la programmation des tours restant de l’épreuve populaire", a précisé l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Les membres du Bureau fédéral ont approuvé la désignation de Khabouz, lors d'une session extraordinaire tenue dimanche au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Abdelhafid Fergani, président de la Ligue régionale de Blida, était à la tête de la commission de l'épreuve populaire, avant de se retirer du Bureau fédéral en application du décret concernant le non cumul entre la responsabilité élective et exécutive et la responsabilité administrative au sein des structures d’organisation et d’animation sportives, au même titre que trois autres membres : Azzedine Bennacer, Mohamed Ghouti, et Touati Derdour.

"Par ailleurs, et dans le cadre de ses missions de président de la Commission du football amateur, Khabouz a fait une présentation du système de compétition du championnat national de Futsal et d’autres thèmes liés aux activités et au déroulement des différentes compétitions", conclut la même source.