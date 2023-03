Le tournoi international "Open Africain d'Alger", ouvert aux catégories cadets, juniors et seniors (messieurs et dames), se déroulera du 16 au 19 mars à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger), a appris l'APS lundi auprès des organisateurs.

La compétition débutera avec les cadets (garçons et filles), prévue le 16 mars et sera immédiatement suivie de celle des juniors (messieurs et dames), prévue le lendemain 17, avant de laisser place aux seniors (messieurs et dames), qui s'étalera sur deux journées : les 18 et 19 mars.

Chez les cadets, la compétition devrait enregistrer la participation de 57 judokas (29 garçons et 28 filles), représentant six pays, alors que celle des juniors devrait drainer la participation de 92 athlètes (54 messieurs et 38 dames), représentant 14 pays. Enfin, l'Open des seniors, qui met en jeu des points dans la perspective d'une qualification aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris (France), devrait enregistrer la participation 173 judokas (106 messieurs et 67 dames), représentant 29 pays. Les trois compétitions seront précédées d'un séminaire africain pour les entraîneurs et les arbitres, prévu le 15 mars, ont encore détaillé les organisateurs dans un communiqué, dont une copie a été adressée à l'APS.

La sélection algérienne (messieurs/dames) seniors avait, auparavant, participé à l'Open de Tunis (11-12 mars) à l'issue duquel elle a glané 16 médailles sont 3 Or, 2 argent et 11 en bronze. La sélection algérienne a engagé un total de 43 athlètes dans ce tournoi: 28 messieurs et 15 dames, soit quatre de plus que les 39 qui étaient initialement annoncés: 24 messieurs et 15 dames.