Une campagne visant la plantation de plus de 3.500 arbustes à Ouargla a été lancée dimanche par le Commandant de la 4ème région militaire (4-RM) le général major Omar Tlemçani en présence des autorités de la wilaya.

Cette campagne a été marquée par une large participation des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) relevant de la 4-RM d'Ouargla dans le cadre de la consolidation du lien armée-nation et des efforts de lutte contre la désertification dans le pays, a déclaré le colonel Hocine Arif.

L’initiative a pour objectif de planter plus de 3.500 arbustes de 13 espèces adaptées aux caractéristiques climatiques des régions arides, entre autres, l’Eucalyptus, le Casuarina, le Laurier rose et la Dodonaea, a fait savoir le Conservateur local des forêts, Djamel Gassas. Une superficie globale de 11.000 hectares près de la pépinière de la Conservation locale des forêts dans la commune d’Ain-El-Beida, jouxtant la route menant vers la ville de Hassi Messaoud, a été consacrée à l'opération de plantation d'arbustes en bande verte au titre d’un programme portant notamment sur la création des espaces verts et la préservation de l’environnement, a-t-il souligné.

Pour impliquer la société civile dans la concrétisation des campagnes de boisement retenues dans le cadre de l’actuelle saison, la Conservation des forêts a procédé à l’organisation de sessions de formation s’articulant autour des techniques de plantation et des espèces végétales adaptées aux conditions climatiques de la région, au profit des membres de ces associations. Ciblant plusieurs quartiers et établissements éducatifs de la wilaya, ce programme s’effectuera en coordination avec des associations activant dans la préservation de l'environnement, clubs verts et la Direction de l'environnement, a-t-on indiqué.