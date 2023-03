Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale (GN) de la daïra de Témacine (wilaya de Touggourt) ont saisi 22 quintaux (QX) et 40 kilogrammes (kg) de lait en poudre destinés à la spéculation illicites et arrêté trois individus impliqués dans cette affaire, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.

Cette opération qui a été réalisée dans le cadre des efforts des services de la GN pour lutter contre la spéculation illicite et la monopolisation des produits alimentaires de première nécessité, a permis de mettre fin aux activités spéculatives d'un grossite et saisir chez lui 22 qx et 40 kg de marchandises (3.840 sacs et 600 boites de lait en poudre), à bord d'un camion, d’une valeur globale estimée à plus de 20 millions DA, a-t-on précisé.

L’enquête ouverte par les gendarmes s’est soldée par l’arrestation de trois individus impliqués dans cette l'affaire pour spéculation illicite sur des produits alimentaires de large consommation, transactions commerciales illégales et factures fausses et non conformes, a ajouté le même document .

Après l'établissement d'un dossier pénal, les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes, a-t-on conclu.