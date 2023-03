Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont lancé, dimanche, un appel à témoin concernant un individu répondant aux initiales "M.S", impliqué dans des affaires d'escroquerie sur internet en proposant des offres de formation et d'emploi, et appellent tous ceux qui ont traité avec lui à se rapprocher de leurs services pour déposer plainte ou faire une déposition.

"En application des dispositions de l'article 17 du Code de procédure pénale et en vertu du mandat délivré par le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) informe les citoyens que ses services ont arrêté un individu répondant aux initiales "M. S", impliqué dans des affaires d'escroquerie sur internet en proposant des offres de formation et d'emploi dans plusieurs domaines", lit-on dans l'appel à témoins. Le suspect "utilisait les numéros de téléphone suivants: 0555.44.96.50 et 0773.48.29.44, ainsi qu'un compte sur la plateforme de vente et achat +Ouedkniss+ sous le pseudonyme +Nabil Hatm+ et les comptes Facebook sous les pseudonymes suivants: Mahbola Mahbola, Moh Tiri et Ayachi Ibtissem", ajoute-t-on de même source. Le mis en cause utilisait également les adresses Gmail suivantes: AMA, Nabila Siham, Sedine Sisi, Tita Nawel, Nabil Hatm, Karim Hatm, Lola Ciber, Hoda Sirin et Yasmine".

Les services de la Sûreté nationale invitent "toute personne ayant été victime de cet individu ou pouvant apporter des informations utiles à l'enquête judiciaire ouverte à cet effet, à se présenter au Service central de lutte contre le crime organisé à Saoula (Alger), en vue de déposer plainte ou faire une déposition".