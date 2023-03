Six (6) marchés de proximité seront ouverts dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, avant le début du mois de Ramadhan, a-t-on appris dimanche auprès du chargé de la communication à la direction du commerce et de la promotion des exportations (DCPE).

Ces espaces commerciaux qui seront opérationnels dans les communes d’Oum El Bouaghi, Ain Fakroun, Ain Kercha et de Meskiana en plus de celles de Dhalaâ et de Fekirina, permettront l’augmentation de l’offre des produits alimentaires de large consommation en plus des fruits et légumes, a précisé Khaled Deliliche.

Des espaces fermés non exploités ont été choisis pour abriter ces marchés, a fait savoir la même source, ajoutant que des points de vente directe au consommateur des légumes secs ont été également ouverts par les coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) d’Oum El Bouaghi et d’Ain M’lila à travers 15 communes de la wilaya.

La production de la semoule de la minoterie de Sidi Irghis connaitra une hausse, exceptionnellement à l’occasion du mois de Ramadhan, passant de 640 à 700 quintaux par jour afin assurer la disponibilité de ce produit alimentaire auprès des citoyens, a-t-il par ailleurs noté.