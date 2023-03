Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a présidé, mercredi à Alger, en compagnie du ministre de la Poste et des Télécommunication, Karim Bibi Triki, la cérémonie d'émission d'un timbre-poste à l'occasion de la Semaine nationale de la prévention.

A cette occasion, M. Saïhi a indiqué que "ce timbre-poste vise la sensibilisation du citoyen à l'importance majeure accordée par les pouvoirs publics à la prévention et à sa santé", partant du principe: "Mieux vaut prévenir que guérir". "Les campagnes de prévention et de sensibilisation doivent être organisées tout au long de l'année pour la promotion de la santé et la sensibilisation du public à l'importance de la prévention en matière de lutte contre les risques de maladie", a-t-il soutenu.

De son côté, M. Karim Bibi a affirmé que son département ministériel accordait une grande importance à la contribution et à la sensibilisation du citoyen, déclarant que "les technologies de l'information et la communication (TIC) jouaient un rôle primordial dans l'accompagnement du secteur de la santé en vue d'ancrer la culture de prévention", ajoutant que son secteur était "un partenaire important pour la santé en matière de consolidation de la culture de prévention chez le citoyen". Pour rappel, le ministère de la Santé organise la "Semaine de la prévention" du 5 au 11 mars à travers tout le territoire national dans le souci de consacrer la prévention, la protection et le renforcement sanitaire comme nouvelle méthode pour le plan d'action des patients, basé sur le rapprochement et les besoins sanitaires du citoyen durant toutes les étapes de sa vie.