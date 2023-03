Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé dimanche que l'Algérie abritera l'été prochain une réunion restreinte du Mouvement des non alignés (MNA). Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ougandais, M. Yoweri Museveni, qui effectue une visite d'Etat en Algérie, le président de la République a annoncé que l'Algérie abritera l'été prochain une réunion restreinte du MNA.

A propos des relations bilatérales algéro-ougandaises, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a souligné que les entretiens qu'il a eus avec le Président Museveni ont permis de passer en revue "plusieurs questions et dossiers d'intérêt commun, notamment la coordination des positions pour soutenir les causes justes dans les fora internationaux, à leur tête les causes palestinienne et sahraouie".

Dans le volet économique, le président de la République a indiqué que "150 hommes d'affaires algériens se rendront prochainement à la capitale ougandaise Kampala pour examiner les opportunités de partenariat avec leurs homologues ougandais".