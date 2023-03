Une convergence totale des vues sur la question du Sahara occidental s'est dégagée lors des entretiens entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, qui effectue une visite d'Etat en Algérie, à l'invitation du Président Tebboune.

Cette convergence particulière des vues entre les deux pays, notamment sur les questions africaines, témoigne de l'importance de la solidarité et l'entraide entre les pays du continent africain.

L'Algérie et l'Ouganda s'accordent sur le soutien du droit des peuples à la liberté, à l'indépendance et à la décolonisation.

Les deux présidents ont en outre exprimé leur volonté de booster les relations algéro-ougandaises dans tous les domaines, et hisser leur coopération économique au niveau de l'entente politique.

Les présidents Tebboune et Museveni ont présidé dimanche au siège de la présidence de la République la cérémonie de signature de deux accords et cinq mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale.

Ces accords et mémorandums d'entente concernent les domaines de l'Energie, du Tourisme, de l'Agriculture, de la Santé animale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.