Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a exprimé dimanche sa satisfaction de la convergence des vues de l'Algérie et de l'Ouganda autour des questions d'intérêt commun.

Dans une déclaration au terme de la cérémonie de signature de deux accords et cinq mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale, qu'il a coprésidée avec son homologue ougandais, le président de la République a exprimé "sa satisfaction de la convergence des analyses et des vues autour des questions ayant fait l'objet de concertation, ainsi que des résultats fructueux réalisés à l'occasion de la visite d'Etat effectuée par le Président Museveni en Algérie".

Cette visite a également "renforcé les relations de fraternité et de solidarité unissant les deux pays, marquées par une concertation bilatérale régulière", a ajouté le président de la République.

Il a, d'autre part, mis en avant "le souci de l'Algérie de développer ses relations avec l'Ouganda et sa profondeur africaine, une démarche qu'elle considère comme une orientation stratégique", ajoutant que la visite du président ougandais "se veut une occasion pour œuvrer ensemble à la promotion des relations bilatérales à travers l'exploitation des moyens offerts dans les deux pays".

Le président de la République a exprimé, en outre, la disponibilité de l'Algérie à faire profiter l'Ouganda de son expérience dans les domaines de l'énergie, du tourisme, de l'agroalimentaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, saluant à l'occasion son homologue ougandais pour les découvertes pétrolières enregistrées dans son pays de par leur apport dans la promotion du partenariat entre les deux pays dans le domaine énergétique.

A cette occasion, il a mis en avant l'importance qu'il accorde à la réunion de la deuxième session de la commission mixte, qui permettra aux deux pays "d'enrichir le cadre juridique de coopération", souhaitant que "la réunion soit programmée prochainement" et que les deux pays œuvrent ensemble à activer le conseil d'affaires algéro-ougandais".

Dans ce sillage, le président de la République a indiqué que 150 hommes d'affaires algériens se rendront après le mois de Ramadhan à Kampala en vue de s'entretenir avec leurs homologues ougandais autour des moyens de renforcer les échanges et les investissements, relevant à ce titre la nécessité d'activer le Conseil d'affaires algéro-ougandais qui se veut "un cadre permettant aux opérateurs économiques de saisir les opportunités offertes pour insuffler la dynamique souhaitée aux relations économiques et commerciales entre les deux pays".

Le Président Tebboune a, par ailleurs, rappelé que l'Algérie avait initié, dans le cadre de l'intégration continentale, des projets structurants comme la Route transsaharienne, le Gazoduc (Algérie-Nigeria), et la Dorsale transsaharienne à fibre optique, soulignant que "l'Algérie s'emploie, aux côtés de l'Ouganda et des frères africains, à la réalisation de l'intégration économique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)". Partant de sa conviction que la sécurité et la stabilité sont étroitement liées au développement, l'Algérie "n'a pas hésité à apporter son aide à certains pays du continent, à travers l'assistance technique et logistique, et les programmes de développement", ajoute le Président Tebboune qui a rappelé l'octroi d'un milliard de dollars US pour "exprimer l'élan de solidarité avec les frères du continent africain".

Le président de la République a affirmé, à cette occasion, que la concertation entre l'Algérie et l'Ouganda pour coordonner les positions lors des échéances régionales et internationales "est satisfaisante", soulignant dans ce cadre "le soutien absolu de l'Algérie à l'Ouganda dans ses préparatifs du 19e Sommet de la conférence des pays non-alignés, prévu à la fin de l'année en cours à Kampala, et du Groupe des 77+Chine".

Le Président Tebboune a salué, en outre, l'appui de l'Ouganda à l'initiative de l'Algérie pour abriter une réunion restreinte du Mouvement des non alignés (MNA) l'été prochain, et ce, avant la tenue du Sommet prévu à Kampala.

Par ailleurs, le président de la République a exprimé sa considération quant à la position inaliénable de l'Ouganda "soutenant le processus de décolonisation au Sahara occidental et la défense du droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant".

Le Président Tebboune a invité, dans ce sens, les Africains à "redoubler les efforts collectifs et à fournir plus d'appui politique et financier pour les peuples sahraoui et palestinien", appelant la Communauté internationale à "assumer ses responsabilités historiques" à même de permettre aux peuples sahraoui et palestinien d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

Après avoir rappelé, dans ce sillage, les répercussions des différentes crises que traverse le continent africain, lesquelles ont donné lieu à une situation économique précaire et à des conflits internes, le Président Tebboune a souligné "le rôle de l'Algérie pour la consolidation de la paix et de la stabilité, notamment dans la région du Sahel".

L'Algérie, en sa qualité de présidente du Comité de suivi de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, considère que l'accord, signé en 2015, "constitue un cadre idoine pour une résolution pérenne de la crise que traverse ce pays frère", a poursuivi le chef de l'Etat.

Le président de la République a également salué la contribution de l'Ouganda "dans la médiation pour endiguer la crise multidimensionnelle dans les régions Est de la République démocratique du Congo".