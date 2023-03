Le tunnel de Djebel Ouahch à Constantine sera réceptionné dans les délais impartis d'autant plus que les obstacles liés aux travaux de forage entravant l’avancement du chantier de sa réhabilitation ont été levés, a appris lundi l’APS du directeur régional de l’Algérienne des autoroutes (ADA).

Les travaux de forage menés dans le cadre du chantier de réhabilitation du tunnel de Djebel El Ouahch, effondré en 2014 à cause d’un glissement de terrain, ont été réalisés sur la base d’une étude approfondie, permettant la réparation du phénomène de glissement de terrain affectant cette partie de l’autoroute Est-ouest, a fait savoir Mohamed Salah Kafi. M. Kafi a affirmé que la levée de cette contrainte a permis "l’accélération" des travaux de réhabilitation, lancés depuis 2017 par l’entreprise nationale Cosider, précisant que le taux d’avancement des travaux de réhabilitation sont actuellement de "l’ordre de 77%".

Il a ajouté que tous les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés pour permettre la livraison du chantier dans les délais impartis, soit "d’ici début 2025". Mettant en avant la complexité du relief qui constitue un véritable danger pour la main-d'œuvre, M. Kafi a indiqué que des bureaux d’étude de renommée ont été désignés pour assurer le suivi et le contrôle des travaux parallèlement à ceux liés a la reconstruction et à la consolidation engagés au titre de ce chantier. Dans ce cadre, il a fait savoir qu’un planning de sécurisation, de protection et d’intervention a été mis en place par les techniciens de Cosider permettant une meilleure conduite du chantier qui s’effectue sur une zone à grand risque géologique, affirmant que les travaux se déroulent conformément aux normes internationales requises.

Les travaux de consolidation, de confortement et de parachèvement de ce tunnel long de 2 km constituent désormais une "référence" pour les entreprises nationales de travaux publics compte tenu de leur spécificité et complexité, a souligné M. Kafi, estimant qu’il s’agit là d’une expérience première du genre pour la main d’œuvre nationale qui a ainsi acquis davantage de connaissance et de maîtrise en la matière.