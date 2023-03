L'activité de fabrication du fromage dans la wilaya de Tizi-Ouzou qui a connu ces dernières années un net essor en alliant modernisation et préservation des méthodes traditionnelles, nécessite d’être accompagnée pour la développer davantage, ont souligné, dimanche, des intervenants dans la filière.

S’exprimant au dernier jour de la deuxième édition du Festival international du Fromage de Tizi-Ouzou (FIFTO), ouvert jeudi dernier, de nombreux producteurs de fromages artisanaux, semi-industriels et industriels ont mis l’accent sur l’importance de cette manifestation pour la promotion de leurs produits par le contact direct avec le consommateur.

La nécessité de renforcer l’accompagnement des banques et des assurances, l’importance de la formation pour une meilleure maîtrise des bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène, la mise en place d'une stratégie de promotion de la production fromagère basée sur une approche globale intégrant la durabilité sociale et économique et environnementale des régions concernées, sont parmi les principales préoccupations soulevées par des spécialistes et des producteurs de fromages, approchés par l’APS.

Outre ces aspects liés à l’amélioration de la production du lait et de ses dérivés, quantitativement et qualitativement, le festival a été mis à profit par les participants pour mettre en avant le potentiel de la wilaya de Tizi-Ouzou, dans le domaine de l’industrie laitière et de la fabrication de fromages notamment. Pour rappel, le fromage, appelé localement "Aguglu", était fabriqué jadis par des femmes pour ne pas avoir à jeter l’excédent de lait.

Ainsi, dans chaque famille d’éleveur, dans chaque foyer possédant une vache, une chèvre ou une brebis, les femmes transformaient le lait en le faisant cailler, soit naturellement (lorsqu’il fait chaud), soit avec de la sève de figuier (utilisée comme ferment). Le lait ainsi caillé est utilisé pour produire du beurre et du petit lait ou, parfois mais pas souvent, du fromage. Abandonnée durant une certaine période, la fabrication du fromage a connu un essor grâce à des investisseurs formés qui ont créé des unités industrielles de fromages à pâte molle, notamment.

Cette activité industrielle a entrainé dans son sillage le retour à la transformation artisanale du lait frais de vache ou de chèvre pour en faire différents types de fromage, a-t-on appris auprès de la direction ded services agricoles (DSA). Actuellement, la wilaya de Tizi-Ouzou compte 38 unités de transformation de lait frais de vache et de chèvre, alors que le nombre des laiteries-fromageries était de moins de 18, il y a 7 ans, selon les statistiques communiqués par l’ingénieur agronome, Malika Messaoudi, du service Organisation de la production et appui technique (OPAT) à la DSA.

Une riche palette de fromages appréciée par les visiteurs du Festival

Une riche palette de fromages à base de lait de vache et de chèvre est produite localement, dont des fromage frais, aux fines herbes, à l’ail et épicé. Les visiteurs du FIFTO, venus en grand nombre, ont eu l’occasion de déguster et d’acheter à prix d’usine grâce à la vente directe producteur-consommateur. Le festival, organisé par le bureau de wilaya de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) a été inauguré, jeudi dernier, à l’Institut national d’hôtellerie et de tourisme (INHT). Cinq ambassadeurs, à savoir ceux de la République de Croatie, Turquie, Liban, Cameroun, (le premier jour) et la Roumanie (au deuxième jour), ont visité le festival et déclaré avoir apprécié la qualité des fromages exposés.