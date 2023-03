Le parcours militant du chahid Chaïb Tayeb dit commandant Zakaria Mejdoub

a été évoqué lors d’une conférence abritée dimanche par le musée du Moudjahid

de la wilaya de Saïda.

"Le commandant Zakaria Mejdoub était un chef aguerri, connu pour être un vaillant combattant pour l’indépendance du pays de la zone 6 qui comprenait Mascara et Saïda dans la Wilaya V historique", a indiqué, lors de la rencontre organisée par le bureau de wilaya de l’Organisation pour la préservation de la mémoire en coordination avec la Direction des moudjahidine et ayants droit, l'enseignant Mustapha Halimi de l’université de Nâama.

Le conférencier a affirmé que Chaïb Tayeb, né en 1933 à Tlemcen, a participé de manière effective dans la préparation de la guerre de libération nationale contre l'armée coloniale française dans la zone de Saïda avec les combattants qui activaient au sein du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) et ceux qui avaient rejoint le Front de libération nationale, lesquels ont participé à la structuration de l’Armée de libération nationale (ALN) dans la zone 6.

"L’activité du commandant Mejdoub, son action militaire et sa participation dans de nombreuses batailles contre l’armée coloniale française dans la zone 6, lui a valu d'être promu du grade de lieutenant à celui de commandant de l’ALN", a-t-il souligné.

Pour sa part, l’enseignante Fafa Bekkouche de l’université de Saïda a rappelé les actions du chahid commandant Mejdoub et sa participation à de nombreuses opérations armées dont des batailles et des embuscades contre la soldatesque coloniale française dans la région de Saïda, notamment les batailles de Mimouna, d'El Merdja, de Merkeb Sbaa, de Tifrit et de Oued El Kifah.

L'intervenante a indiqué que l'armée coloniale française avait équipé un hélicoptère de moyens sophistiqués pour surveiller les communications de ce héros, tombé au champ d’honneur le 4 février 1960 dans la zone de "Z’bar Larta" à El Bayadh, après avoir surveillé ses mouvements.

A l’occasion de cette rencontre sur l’histoire, le moudjahid Nehal Moulaya, dit Idriss, qui a participé à plusieurs batailles dans la zone de Saïda en compagnie du chahid Zakaria Mejdoub, a été honoré.