Le sous-directeur du contrôle de la gestion des établissements publics sous tutelle du ministère de l’Education nationale, Ahmed Ayad, a affirmé dimanche à Sétif concernant le nouveau système budgétaire que l’accent sera porté en 2023 sur les dépenses publiques, considérant que la décision n'a pas encore été rendue quant à la répartition des revenus.

Intervenant au cours d’un séminaire régional organisé au siège de la Direction locale de l’éducation sur "la répartition des subventions de gestion des établissements scolaires pour l’exercice 2023", M.

Ayad a souligné que le ministre de l’Education nationale a tenu une série de rencontres en 2022 pour préparer la mise en œuvre du nouveau système budgétaire, relevant que le ministère de l’Education nationale a été choisi par le ministère des Finances aux côtés d’autres ministères "comme secteur pilote pour l’application du nouveau système budgétaire".

Il a également indiqué que la rationalisation de la gestion des dépenses réside dans "le passage d’un budget des moyens à celui des programmes et objectifs", ajoutant que "la loi organique 18-15 de 2018 instaure un nouveau système budgétaire qui se base à compter du 1er janvier 2023 sur les programmes et objectifs et non plus comme avant 2023 sur les moyens".

Selon la même source, le portefeuille du ministère de l’Education nationale comprend, dans le nouveau système budgétaire, cinq programmes: l’enseignement basique, l’enseignement secondaire, le programme de formation, la vie scolaire et les transferts sociaux et le programme d’administration générale.

Cette rencontre de deux jours regroupe les chefs de services des finances, des moyens, des chefs de bureaux de gestion des établissements scolaires des Directions de l’éducation de 22 wilayas dans l’Est et dans le Sud-est du pays dont Sétif, Skikda, Tamanrasset, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Bejaia, Biskra, El Tarf, Oum El Bouaghi, Batna et Tébessa.

Le séminaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du décret exécutif 23-16 du 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement mis à la disposition du ministère de l’Education nationale dans le but d’améliorer les conditions de vie des élèves scolarisés à l’intérieur des établissements scolaires, a indiqué, de son côté, le directeur de l’éducation de la wilaya de Sétif, Rachid Benmessaoud.

La concrétisation de cet objectif aura un impact positif sur le moral des élèves, augmentera leur sens d’appartenance aux établissements scolaires et les prémunira contre les fléaux et risques menaçant leurs santé corporelle, psychologique et mentale, a-t-il ajouté.

Pour M. Benmessaoud, la mise en œuvre de ce décret conformément aux normes et conditions fixées apportera une valeur ajoutée au secteur et assurera le meilleur pour les établissements scolaires qui pourront présenter de meilleures prestations.

Les travaux du séminaire régional se sont poursuivis dans trois ateliers au lycée Mohamed El Kaïrouani du centre-ville de Sétif.