Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad

a appelé dimanche, de Bordj-Bou-Arreridj, à la nécessité de stimuler l’apprentissage

de la langue amazighe dans les établissements éducatifs à travers le pays.

M. Assad qui animait une conférence de presse, en marge de sa visite de deux jours, dans la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj, a souligné l’importance de "faire de la langue amazighe une matière fondamentale et en tenir compte pour l’évaluation générale des scolarisés pour les stimuler à son apprentissage".

Il a estimé qu"'il est temps de faire un bilan après 26 ans d’enseignement de la langue amazighe et de mettre en valeur les efforts de l’Etat qui a mobilisé d’importants moyens pour former des cadres dans les différentes universités, chargés d’enseigner la langue amazighe".

Le même intervenant a salué "le progrès remarquable enregistré depuis que la langue amazighe est enseignée dans la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj, qui compte 47 enseignants dans les différents paliers dont 19 au primaire, 19 au moyen et 9 dans le secondaire, alors qu’en 2011-2012, elle ne comptait que deux enseignants seulement".

Le SG du HCA a déclaré en outre, que "l'Etat algérien a œuvré à susciter l’intérêt pour l’apprentissage de la langue amazighe dans ce qui rassemble tous les algériens et rejette toute forme de division et contribue à la consolidation de la cohésion nationale dans le cadre des trois fondements de la nation, l’islam, l’arabité et l’amazighité".

M. Assad a entamé sa visite dans la wilaya de Bordj-Bou-Arerridj, en animant une conférence, intitulée "les mécanismes de promotion de l’amazighité dans le cadre de la protection des fondements de la nation", tenue à la bibliothèque de lecture publique, le moudjahid, Mohamed Boussam de la capitale des Bibans, en présence des autorités locales, des universitaires et des cadres de l’éducation.

M. Hachemi Assad a également rencontré dans la soirée, les responsables du secteur de l’éducation de la wilaya et les enseignants et les inspecteurs de la langue amazighe, à la salle des conférences du complexe culturel Aicha Haddad de Bordj-Bou-Arreridj.