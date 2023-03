Le président directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar a signé, dimanche à Alger, la Déclaration générale de la politique Ressources Humaines du Groupe, indique un communiqué du Groupe.

La Déclaration a été signée lors d'une rencontre tenue au siège de la direction générale du Groupe en présence des cadres dirigeants, des directeurs centraux, et des directeurs et chefs de divisions des différentes structures d'activités de Sonatrach à travers le pays, ainsi que du secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC) et Secrétaire général (SG) par intérim de l'Union générale des Travailleurs algériens (UGTA), Hamou Touahria et du secrétaire général du syndicat national de Sonatrach, Khellaf Djerroud, a précisé la même source. Quelque 2200 cadres des différentes structures de Sonatrach ont également assisté par visioconférence à cette rencontre.

Cette rencontre a été organisée par les responsables du projet de développement des ressources humaines après parachèvement des dernières retouches de "ce projet structurelle et sensible qui se veut un tournant dans la vie de l'entreprise et une transformation qualitative sur laquelle mise le Groupe en vue de hisser ses ressources humaines au plus haut niveau de professionnalisme", souligne la même source.

Selon la même source, la rencontre a vu le lancement de la campagne du projet de développement des ressources humaines et le début de la mise en œuvre des conclusions du projet sur le terrain, relevant que le projet "repose sur quatre piliers importants des ressources humaines, à savoir : le recrutement, le développement des compétences, l'amélioration de la performance et l'organisation des carrières professionnelles".

La plateforme numérique conçue pour l'évaluation, adoptée par le projet avec de nouveaux mécanismes dédiée aux cadres de Sonatrach pour évaluer les travailleurs a été présentée lors de cette rencontre, indique la même source, affirmant que la Déclaration générale de la politique Ressources Humaines et la plateforme numérique d'évaluation constituent d'autres jalons visant à renforcer la mise en place d'une gestion stratégique des ressources humaines au sein de Sonatrach.