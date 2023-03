La création d’un pôle de développement de la filière lait est l’une des principales recommandations émises par les participants à la deuxième édition du Festival international du fromage de Tizi-Ouzou (FIFTO), qui a pris fin dimanche.

A la clôture de cette manifestation économique, commerciale et scientifique, organisée par le bureau de wilaya de Tizi-Ouzou de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), les participants ont émis une série de recommandations visant à améliorer la filière lait et la production de fromages, en plein essor à Tizi-Ouzou.

Parmi ces recommandations, figure la création d’un "pôle spécial développement de la filière de la production laitière". Ce pôle, a-t-on souligné, "doit être doté d’un soutien particulier, à ses débuts, pour payer le lait crû collecté à son juste prix, puis libérer, à terme, le marché du lait cru". La nécessaire révision du coût du litre de lait en fonction du coût réel de production a été aussi relevée. Les participants ont aussi mis l’accent sur l’importance de promouvoir le savoir-faire local en matière de production fromagère et d’encourager l’amélioration des fromages fermiers locaux par l’innovation, soulignant que "les fromages fermiers, qui font la fierté de notre pays, méritent une certification et une labellisation".

Concernant les éleveurs, il a été recommandé de les sensibiliser et de les former à la maîtrise des techniques d'élevage, "premier garant de la production d'un lait de qualité dont découle la qualité du fromage", et d'encourager la filière fromagère pour produire des fromages de qualité à la portée de tous et à des prix raisonnables.

Les rédacteurs des recommandations adoptées par les participants ont insisté sur la nécessité de la mise en place d'une stratégie de promotion de la production fromagère "basée sur une approche globale intégrant la durabilité sociale et économique et environnementale des régions concernées".