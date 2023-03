Le solde global de la balance des paiements au cours des neuf premiers mois de 2022 a affiché un excédent "appréciable" de 11,830 milliards de dollars, contre un déficit de 2,477 milliards de dollars à fin septembre 2021, indique dimanche la Banque d'Algérie (BA).

Cette hausse reflète la situation macroéconomique du pays durant les neuf premiers mois de l'année écoulée, qui "s'est nettement améliorée", souligne la banque centrale dans sa dernière note de conjoncture.

Selon la même source, la balance commerciale au cours des neuf premiers mois de 2022, a enregistré un excédent de 18,06 milliards de dollars contre un déficit de 790 millions de dollars à la même période de 2021.

La Banque d'Algérie explique cette performance par la hausse des exportations d'hydrocarbures et la progression des exportations de biens hors hydrocarbures, malgré une légère augmentation des importations de biens.

Ainsi, les exportations d'hydrocarbures ont enregistré à fin septembre 2022, une forte hausse de 18,48 milliards de dollars comparativement à fin septembre 2021, passant de 24,10 milliards de dollars à 42,58 milliards de dollars.

Cette augmentation est le résultat de la forte hausse des prix du pétrole et du gaz, note-t-on dans la même note, rappelant les exportations d'hydrocarbures ont atteint à fin septembre 2022 leur plus grand niveau depuis huit ans.

Hors hydrocarbures, les exportations de biens (FOB) ont atteint 4,35 milliards de dollars à fin septembre 2022 contre 3,08 milliards de dollars à la même période de l'année précédente, soit une hausse de 1,27 milliard de dollars, indique-t-on. De leur côté, les importations de biens (FOB) ont très légèrement augmenté de 898 millions de dollars (+3,21 %) au cours des neuf premiers mois 2022, par rapport à la même période de l'année précédente passant ainsi de 27,97 milliards de dollars à 28,87 milliards de dollars à fin septembre 2022, selon la même source.

Croissance économique de 2,8% au 2e trimestre 2022

Selon la note de conjoncture de la BA, les réserves officielles de change (or monétaire non inclus) s'élèvent à 52,763 milliards équivalent dollars à fin septembre 2022, contre 45,296 milliards équivalent dollars à fin décembre 2021 et 44,724 milliards équivalent dollars à fin septembre 2021, soit des hausses respectives de 7,465 milliards équivalent dollars et de 8,039 milliards équivalent dollars.

Le stock d'or monétaire de l'Algérie à fin septembre 2022 est resté inchangé à 5.585.772,702 onces d'or, ajoute-t-on.

Concernant l'activité économique de l'Algérie, elle s'est caractérisée de nouveau, selon la BA, par "une croissance appréciable de 2,8 %" au deuxième trimestre 2022.

Cette croissance a été soutenue par l'ensemble des secteurs, hormis celui des hydrocarbures qui a enregistré une croissance négative de 1,5 %, souligne-t-on dans le document.

Hors hydrocarbures, la croissance du PIB en volume a atteint 3,6 % contre 6,3 % au deuxième trimestre de 2021.

En termes d'indicateur de finances publiques, à fin août 2022, le solde global du Trésor s'est "nettement amélioré" en enregistrant un excédent de 316,5 milliards DA contre un déficit de 1.111,7 milliards DA à la même période de l'année 2021.

Cet excèdent est essentiellement dû à la hausse des recettes budgétaires, notamment celles des hydrocarbures, est-il expliqué dans la note.

La BA relève aussi un solde positif du Fonds de régulation des recettes (FRR), de 698,1 milliards DA à fin septembre 2022.

Ce fonds a été alimenté par les excédents enregistrés en termes de fiscalité pétrolière prévue par la Loi de finance de 2022.