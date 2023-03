La semaine universitaire des mathématiques s'est ouverte dimanche au niveau de la Faculté de médecine à l'Université d'Alger 1 "Benyoucef-Benkhedda", dans le but de mettre en exergue la contribution de cette matière scientifique au développement socioéconomique.

Placée sous le slogan "Les Mathématiques et leur interaction avec le monde socioéconomique", cette semaine universitaire est organisée à l'occasion de la Journée internationale des mathématiques coïncidant avec le 14 mars de chaque année.

A cette occasion, le recteur de l'Université d'Alger 1, Faris Mokhtari, a indiqué que "l'avenir sera celui de l'intelligence artificielle", et que l'Algérie "est appelée à se mettre au diapason du développement à travers le soutien et la valorisation des mathématiques". Dans ce cadre, il a exhorté les chercheurs et les responsables de laboratoires à "orienter les mathématiques vers le monde économique et l'intelligence artificielle en vue de contribuer au développement de l'économie nationale", estimant que la création d'une école nationale supérieure des mathématiques en Algérie "témoigne de l'existence d'une stratégie bien réfléchie visant à former une élite distinguée, capable d'accéder au monde de l'intelligence artificielle".

Pour sa part, le directeur du développement technologique et de l'innovation à la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, Djilali Tassaalit, a affirmé que les mathématiques "jouent un rôle majeur dans différents domaines", précisant qu'elles "constituent la base de toutes les sciences, classiques ou nouvelles, telles l'intelligence artificielle, la robotique, et Internet".

A ce titre, le professeur en mathématiques appliquées à l'Université de M'sila, Noureddine Benhmidouche, a appelé au "changement de la perception des mathématiques au sein de la société en l'intégrant au développement des métiers inhérents et à la maitrise des aspects théoriques et appliqués". L'évènement était une occasion pour distinguer les lauréats du Concours "Défi des mathématiques" organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parmi les étudiants de l'Ecole nationale supérieure des mathématiques de Sidi Abdallah, de l'Institut de génie électrique et électronique (IGEE) de Boumerdes, de l'Ecole supérieure d'informatique (ESI) de Oued Smar, et de l'Institut national de génie mécanique de Boumerdes. Une convention de partenariat a également été signée entre l'Ecole nationale supérieure de mathématiques et le ministère de l'Industrie pour permettre aux étudiants de bénéficier des formations spécialisées.