Une douzaine de groupes musicaux prendront part à la 11 ème édition du concours national de la chanson amazigh qui s'ouvrira lundi à Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche de l'association Tharwa N'Gaya, organisatrice de cette manifestation.

Venus de 10 wilayas du pays les 12 challengers se disputeront les trois premières places de ce concours qui s'étale sur deux journées et qui est dédié cette année à l'artiste Rabah Asma qui fête ses 40 années de carrière.

Le choix de Rabah Asma est dicté par " une volonté de rendre hommage à son parcours artistique et sa contribution, tout au long de sa carrière, à la promotion de la chanson amazigh à travers l'ensemble de ses créations" dira Youcef Radji, de l'association organisatrice.

Auteur de plus de 200 titres dont plusieurs à succès "Adho", "Ines", "Issoumar", "Igoudhar"...etc, Rabah Asma, qui a été la révélation des années 90 notamment, s'est vite imposé sur la scène musicale et s'est fait une place parmi les ténors de la chanson kabyle. L'ouverture de la manifestation qu'abrite la maison de la culture Mouloud Mammeri, sera marquée par la projection d'un film documentaire sur le parcours du festival depuis sa création en 2003. Plusieurs artistes, à l'instar de Farid Ali, Sofiane, Malika Domrane, Arezki Rawes, Meksa, Ouazib Mohand Ameziane et Brahim Izri, ont été déjà honoré lors des précédentes éditions de cette manifestation.

La 10ème et dernière édition de cette manifestation, dont l'objectif demeure la promotion du chant amazigh et la découverte de jeunes talents, s'est tenue, pour rappel, en 2018.