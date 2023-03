Un projet de restauration de la navigabilité fluvial, estimé à 521,89 milliards de francs CFA (environ 847 millions de dollars), a été dévoilé par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

"Ce projet va rendre le fleuve Sénégal plus navigable, de Saint-Louis (Sénégal) à Ambidédi (Mali) en anticipant les travaux de dragage, le balisage du fleuve et l'aménagement des points d'escale existants, notamment ceux de Podor", a expliqué, Mohamed Abdel Vetah, haut-commissaire de l'OMVS. M. Vetah, qui s'exprimait samedi lors d'une cérémonie marquant la célébration du 51e anniversaire de l'OMVS, a indiqué que la Société de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal (SOGENAV) était chargée de l'exécution des travaux du projet. L'OMVS est composée de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal.