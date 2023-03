La manifestation du Mois du théâtre s'est ouverte samedi au "Petit théâtre" relevant de l’association culturelle "El Amel" d’Oran sous le slogan "Alloula et les jeunes", en hommage au dramaturge défunt après 29 ans de sa disparition.

L’ouverture de la manifestation du Mois du théâtre organisée par l'association "El Amel" a été marquée par la présentation de la pièce "chahid Errok'h" (martyr de la scène) mise en scène et écrite par Mohamed Mihoubi, qui relate le parcours artistique du défunt Abdelkader Alloula en présentant des séquences de sa pièce célèbre "Homk Salim", premier monologue au niveau national interprété par le dramaturge.

La pièce "Chahid Errok'h", court monodrame, est venu honorer l'un des piliers du théâtre algérien qui accompagnait les jeunes et les amateurs de l'art durant les années 90 du siècle dernier, puisqu'il assistait à toutes les pièces produites par l'association culturelle "El Amel", ainsi que les lectures dramatiques pour soutenir les pratiquants, a souligné le président de l'association, Mohamed Mihoubi.

Pour sa part, le jeune Kamal Bendraoua, diplômé de l'école de formation de l'association "El Amel" a présenté un monodrame intitulé "Thouaabane Man", qui traite de l'histoire d'une personne qui vit dans une forêt et est exposée aux toxines d’un animal.

Dans le cadre du "Mois du Théâtre", plusieurs activités culturelles ont été programmées, dont une projection vidéo sur le parcours artistique et les aspects humains de l'artiste Abdelkader Alloula, qui a allié interprétation, écriture et mise en scène pour faire découvrir aux jeunes les œuvres qu'il a présentées au quatrième art algérien porteuses d'une vision artistique et intellectuelle particulière.

Le programme de cette manifestation, qui coïncide avec la Journée internationale du théâtre, comporte des tables rondes et débat (Halqa) sur les pièces et l'expérience de l'artiste défunt, avec la participation de jeunes pour enrichir leurs connaissances sur la "Halqa" et l'utilisation du patrimoine au théâtre, en plus de présenter plusieurs représentations théâtrales de l’œuvre des jeunes diplômés.

L’artiste défunt Abdelkader Alloula (1939-1994) est l'un des dramaturges ayant marqué le mouvement théâtral national avec un riche répertoire d’œuvres dramatiques, à l’instar de "Lagoual", "El Adjouad", "Litham", "Arlequin Khadem Essayidaine" (Arlequin valet de deux maîtres) et autres œuvres immortelles.