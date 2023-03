Le ministère de la Culture et des Arts organisera, prochainement, des assises avec des professionnels algériens résidant à l'étranger pour écouter leurs avis et propositions sur le projet de loi sur le cinéma, a annoncé, samedi à Oran, le conseiller au ministère, Nabil Hadji.

A l'ouverture des assises régionales sur le projet de loi sur le cinéma à la salle du Centre algérien du cinéma, M. Hadji a indiqué que le ministère, en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil des ministres, a programmé une rencontre à distance avec les professionnels du cinéma algériens résidant à l'étranger, devant être organisée dans les semaines à venir.

L'objectif est d'écouter leurs avis et propositions quant au projet de loi sur le cinéma, dont le président de la République a ordonné l'enrichissement par l'écoute de tous ceux qui s'intéressent à ce domaine, y compris les compétences algériennes résidant à l'étranger, a-t-il expliqué.

Le ministère de la Culture et des Arts a programmé plusieurs assises régionales à travers le pays pour écouter les avis et suggestions des professionnels, chercheurs et intéressés par le septième art sur le projet de loi sur le cinéma et le début a été à Oran comme l'un des pôles nationaux de l'industrie cinématographique afin de développer le cinéma algérien et d'en faire une source de création de richesses suivant une nouvelle approche économique, a souligné M. Hadji.

Pour sa part, le Directeur du développement et de la promotion des arts au ministère, Cheddad Bazie a souligné que ces assises régionales, supervisées par un comité ministériel, ont été initiées en fin février dernier, dans le but de recueillir les suggestions et recommandations des professionnels sur le terrain, en perspective des assises nationales devant être organisées les 28 et 29 avril prochain.

Les participants à ces assises venus de plusieurs wilayas de l'Ouest du pays, ont été répartis sur quatre ateliers abordant l'activité cinématographique, les visas, les licences, l'investissement dans le cinéma et la formation aux métiers du cinéma.

Ils ont présenté une somme de propositions à inclure dans le projet de loi sur le cinéma lors de sa nouvelle présentation à la réunion du gouvernement et au Conseil des ministres.