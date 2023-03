La commune de Menaâ, distante de 85 km au sud-est de la ville de Batna, a célébré samedi dans une ambiance de kermesse la fête du printemps, Thafousset.

Diverses activités ont figuré au programme de cette manifestation annuelle avec des expositions de produits artisanaux et de plats traditionnels, des exhibitions de fantasia et des tournois de jeux traditionnels dont Thakoureth.

La célébration de Thafousset qui a attiré vers Menaâ les habitants des communes et certaines wilayas voisines a débuté à la vieille "dechra" (hameau) de Menaâ par la visite de ces anciennes constructions à l’architecture locale et des expositions tenues le long des ruelles sinueuses de cette pluri-centenaire cité. Les exhibitions folkloriques de chevaliers en costumes traditionnels au milieu de musique folklorique chaouie rythmée par la Gasba se sont déroulées comme à l’accoutumée sur la vaste place de Thafousset ainsi que le défilé de vieilles femmes en tenues traditionnelles agrémentées de bijoux en argent portant des gerbes de branches vertes en augure d’une année abondante.

L’objectif de cette célébration est de raffermir l’attachement au patrimoine culturel, le préserver, le valoriser et promouvoir la destination touristique Menaâ aux riches et précieux atouts naturels et culturels dont la vieille cité de Menaâ aux constructions et architectures typiques, a indiqué à l'APS, Adel Khaldi, chargé de communication de la manifestation. Thafousset souffle cette année sa 13ème bougie à la faveur des efforts des jeunes de la région activant au sein de plusieurs associations culturelles animées par le souci de préserver le patrimoine architectural de Menaâ en tant que patrimoine matériel et immatériel reflétant les traditions séculaires des populations locales, a ajouté la même source. La petite paisible cité de Menaâ s’est transformée en l’occasion en une exposition à ciel ouvert avec les tapis traditionnels aux couleurs vives étendus sur les fenêtres et toits de maisons et les articles de poterie exposés le long des rues et sur les espaces publics.