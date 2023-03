Au totalÉ 150 interventions chirurgicales sont programmées à l'établissement hospitalier de Sidi Ghilès (Ouest de Tipasa), au profit de malades nécessiteux parmi des cas difficiles, au titre des Journées chirurgicales ophtalmologiques algéro-suisse, lancées samedi.

Organisée par le Croissant rouge algérien (CRA) en coordination avec l'Association humanitaire suisse "Avenir", les interventions inscrites au titre de cette initiative de solidarité et de formation seront réalisées, durant six jours, par une vingtaine de médecins spécialistes, dont quatre (4) professeurs-chirurgiens suisses.

S'agissant des malades bénéficiaires de cette opération, ils ont été sélectionnés suite à des examens préalables réalisés au niveau de la polyclinique de Cherchell, a indiqué le directeur de l'hôpital de Sidi Ghilés, Hamid Benbellout. "L’opération a englobé des nécessiteux des différentes régions de la wilaya avec une priorité accordée aux cas difficiles et complexes", a-t-il ajouté.

Il s’agit des 2èmes journées chirurgicales du genre après celles de 2019, avec la même association, et ayant donné lieu à la réalisation de 130 interventions ophtalmologiques, a-t-il précisé, en outre La présidente de l’association "Avenir ", Zahra Iguer Belmokhtar , d'origine algérienne et résidante en Suisse depuis 60 ans, a souligné, pour sa part, que cette initiative vise notamment un " échange d’expériences et la formation des médecins algériens aux dernières nouveautés dans le domaine de l’ophtalmologie, tout en prêtant assistance aux pauvres, aux nécessiteux et aux cas difficiles".

"Nous activons en Algérie depuis 2017, où nous avons créé une association caritative algérienne +Imane El Mustakbal+ , qui a été jumelée avec l'association suisse +Avenir+ pour mener ce type d'initiatives, à l’instar de celle organisée fin février dernier sur la gynécologie et l'obstétrique à M'sila, en coordination avec le CRA", a-t-elle expliqué.

Présente sur place, la présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui a réitéré l’inscription de cette opération "au cœur des missions du CRA pour accompagner toute initiative caritative et solidaire", soulignant que le rôle de son organisation humanitaire a consisté dans l’ "assistance de l’association suisse au volet logistique et à faciliter l'introduction en Algérie de matériel médical +sensible+ en coordination avec les ministères de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique". Sur un autre plan, Mme. Hamlaoui a fait état de la préparation en cours d’initiatives de solidarité en perspective du mois sacré du Ramadhan, prévoyant notamment, a-t-elle dit "la distribution de 50.000 couffins, d'une capacité de 22 kg de denrées alimentaires de base par unité".

"Les listes de bénéficiaires ont été établies en coordination avec les autorités concernées au niveau des wilayas" a-t-elle ajouté, précisant que "ces 50.000 couffins sont destinés aux familles nécessiteuses et renferment des denrées alimentaires suffisantes pour 20 jours du mois sacré, avec la programmation d'autres initiatives caritatives pendant ce mois". La présidente du CRA a procédé, à l’occasion, à l'inauguration d'un nouveau siège pour son organisation, dans la commune de Sidi Ghilès.